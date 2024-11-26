Сводка! Самый жуткий городской бой: полное накрытие цели в центре Торецка

▪️ Вчера обсуждалось новое применение ракет ATACMS по Курской области. Координатор по стратегическим коммуникациям СНБ Белого дома Кирби сообщил на брифинге, что Вашингтон предоставил ВСУ рекомендации по выбору мишеней для американских ракет.
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