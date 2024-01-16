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Нижегородская правда

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Льготный заем ФРП позволил нижегородскому заводу-участнику нацпроекта «Производительность труда» на 20% увеличить мощности производства

Льготный заем ФРП позволил нижегородскому заводу-участнику нацпроекта «Производительность труда» на 20% увеличить мощности производства

Льготный заем Фонда развития промышленности (ФРП) РФ по программе «Производительность труда» позволил нижегородской компании по выпуску садовой техники и инвентаря ООО «Корона» из Павловского района Нижегородской области увеличить мощности производства.

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