Израиль просит своих граждан срочно покинуть Египет и Иорданию

Израильские власти просят своих граждан срочно покинуть Египет и Иорданию из-за риска нападений. Об этом сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на Агентство национальной безопасности, канцелярию премьер-министра и МИД.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии