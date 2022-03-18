Энтони Эдвардс – об игре против Леброна: «Когда вижу перед собой величайших, сразу иду против них»

Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс рассказал о том, что выступление против великих игроков вроде Леброна Джеймса из «Лейкерс» становится для него дополнительной мотивацией.

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