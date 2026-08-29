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В Госдуме рассказали о новых правилах возврата товаров в России

В Госдуме рассказали о новых правилах возврата товаров в России

С 1 сентября 2023 года в России вводятся новые требования к возврату технически сложных товаров. Согласно обновлённым правилам, вернуть такие товары можно только при условии сохранения их потребительских свойств, полной комплектации и заводской упаковки.

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