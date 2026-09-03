Российские штурмовики вошли в центр Орехова и расширяют контроль в Доброполье Юлия ЧелкановаРоссийские войска продолжают наступательные действия на Запорожском направлении.
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