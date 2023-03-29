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Донован Митчелл набрал 44 очка, но «Кливленд» уступил «Атланте»

Донован Митчелл набрал 44 очка, но «Кливленд» уступил «Атланте»

Защитник «Кливленда» Донован Митчелл стал самым результативным игроком матча с «Атлантой» (118:120). Митчелл набрал 44 очка, 5 подборов, 5 передач и 2 перехвата.

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