Донован Митчелл набрал 44 очка, но «Кливленд» уступил «Атланте»

Защитник «Кливленда» Донован Митчелл стал самым результативным игроком матча с «Атлантой» (118:120). Митчелл набрал 44 очка, 5 подборов, 5 передач и 2 перехвата.
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