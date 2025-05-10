Жалкие объяснения Иосифа Пригожина о том, что ему нечем платить коллективам и что пение это работу, которую надо оплачивать "У людей целые коллективы, кто их будет кормить, кто им будет платить зарплаты? Что вы докопались до артистов, чего вы хотите? Зачем сеять рознь внутри? Кто торгует патриотизмом? Все живут в этой стране, зарабатывают, кормят свои семьи.
Дешёвые певцы и 80-летие Победы
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Надежда
Отказались продажные шкуры бесплатно выступать в Москве, но рванули в другие страны, куда их заманили денежным "пряником" олигархи...
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6 час.
Александр Салтановский
Дешёвые, дорогие проститутки, эти самые "звёзды"!
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4 час.
СТ
Сергей Татаринцев
Вся эта "пугачёвская" гопота-привыкла срубать деньги с наивных слушателей их "кумиров".А их мурлыканье в микрофон при отключении фонограммы(в народе "фанера") вызывали и вызывают бурный хохот и недоумение зрителей. Куча тому примеров,что безголосые певцы и певицы заполонили все концертные залы и стадионы России.Их у нас хоть пруд пруди и все они на виду-это Орбакате,Овсиенко,Валерия и иже с ними. Все эти "звёзды" все свои выступления пропели под фанеру а так же такие группы, как Блестящие, Лицей и тому подобные коллективы. Стояли и разевали только свои рты,даже было видно по губам,что они даже текст и слова к песни не знали и всё это происходило невпопад.О каких деньгах говорит Пригожин?Да их надо ссаными тряпками гнать с концертов,не то что им платить.
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2 час.
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