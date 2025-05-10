Дешёвые певцы и 80-летие Победы

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Сергей Татаринцев

Вся эта "пугачёвская" гопота-привыкла срубать деньги с наивных слушателей их "кумиров".А их мурлыканье в микрофон при отключении фонограммы(в народе "фанера") вызывали и вызывают бурный хохот и недоумение зрителей. Куча тому примеров,что безголосые певцы и певицы заполонили все концертные залы и стадионы России.Их у нас хоть пруд пруди и все они на виду-это Орбакате,Овсиенко,Валерия и иже с ними. Все эти "звёзды" все свои выступления пропели под фанеру а так же такие группы, как Блестящие, Лицей и тому подобные коллективы. Стояли и разевали только свои рты,даже было видно по губам,что они даже текст и слова к песни не знали и всё это происходило невпопад.О каких деньгах говорит Пригожин?Да их надо ссаными тряпками гнать с концертов,не то что им платить.