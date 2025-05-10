☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 371 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ринат Ахметуллин
    Нам про макарошки говорили, а за свой участок ещё налог нужно платить.СССР был мощным п...
  • Игорь Михайлович
    думаю, что сейчас вообще любое образование теряет популярность."Мама, какой смыс...
  • Игорь Михайлович
    и не будет. спасибо надо сказать "реформаторам" всего и вся в нашей стране."Мама, какой смыс...

Дешёвые певцы и 80-летие Победы

Дешёвые певцы и 80-летие Победы

Жалкие объяснения Иосифа Пригожина о том, что ему нечем платить коллективам и что пение это работу, которую надо оплачивать "У людей целые коллективы, кто их будет кормить, кто им будет платить зарплаты? Что вы докопались до артистов, чего вы хотите? Зачем сеять рознь внутри? Кто торгует патриотизмом? Все живут в этой стране, зарабатывают, кормят свои семьи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда
Отказались продажные шкуры бесплатно выступать в Москве, но рванули в другие страны, куда их заманили денежным &quot;пряником&quot; олигархи...
Ответить
6 час.
Александр Салтановский
Дешёвые, дорогие проститутки, эти самые &quot;звёзды&quot;!
Ответить
4 час.
СТ
Сергей Татаринцев
Вся эта &quot;пугачёвская&quot; гопота-привыкла срубать деньги с наивных слушателей их &quot;кумиров&quot;.А их мурлыканье в микрофон при отключении фонограммы(в народе &quot;фанера&quot;) вызывали и вызывают бурный хохот и недоумение зрителей. Куча тому примеров,что безголосые певцы и певицы заполонили все концертные залы и стадионы России.Их у нас хоть пруд пруди и все они на виду-это Орбакате,Овсиенко,Валерия и иже с ними. Все эти &quot;звёзды&quot; все свои выступления пропели под фанеру а так же такие группы, как Блестящие, Лицей и тому подобные коллективы. Стояли и разевали только свои рты,даже было видно по губам,что они даже текст и слова к песни не знали и всё это происходило невпопад.О каких деньгах говорит Пригожин?Да их надо ссаными тряпками гнать с концертов,не то что им платить.
Ответить
2 час.
наверх