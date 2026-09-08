Норвегия закрыла русскую радиостанцию «Майя» на Шпицбергене из-за пропаганды

В июле 2026 года на архипелаге Шпицберген закрылась единственная русскоязычная радиостанция «Майя». Как сообщил журналист Станислав Шуберт в беседе с KP.
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