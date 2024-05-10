Куда сходить: интересные мероприятия 11 мая в Крыму

ЭКСКУРСИЯ «Глициния в Форосском царстве» 6+ Когда: 11 мая в 12:00 Где: территория поселка Форос и Форосского парка Экскурсия «Глициния в Форосском царстве» познакомит участников с историей создания имения чайного магната и знаменитого парка.