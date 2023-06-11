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В Полтавской и Сумской областях ввели воздушную тревогу

В Полтавской и Сумской областях ввели воздушную тревогу

Минцифры киевского режима распространяет информацию о том, что сигнализирующие о возникновении тревожных режимов системы начали свою работу на территории ряда регионов державы.

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