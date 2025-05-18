Переворот в Румынии или политическая расправа: Арестован соратник кандидата в президенты

По данным Politico, после того как первый тур румынских выборов 2024 года был аннулирован, готовился настоящий переворот с участием вооружённых наёмников и верного соратника кандидата в президенты Кэлина Джорджеску - Хорациу Потра.
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