"Росэл" представил компоненты комплекса "Жнец" на выставке в ЮАР

Директор по проектам развития и цифровой трансформации НИИ «Вектор» Станислав Вольский заявил в разговоре с ТАСС, что компоненты комплекса противодействия беспилотникам «Жнец» разработки холдинга «Росэл» (входит в Ростех) были впервые представлены Россией в рамках международной выставки Africa Aerospace and Defence 2026 в ЮАР.