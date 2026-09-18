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Газета.ру

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"Росэл" представил компоненты комплекса "Жнец" на выставке в ЮАР

"Росэл" представил компоненты комплекса "Жнец" на выставке в ЮАР

Директор по проектам развития и цифровой трансформации НИИ «Вектор» Станислав Вольский заявил в разговоре с ТАСС, что компоненты комплекса противодействия беспилотникам «Жнец» разработки холдинга «Росэл» (входит в Ростех) были впервые представлены Россией в рамках международной выставки Africa Aerospace and Defence 2026 в ЮАР.

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