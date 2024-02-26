В Госдуме поддержали идею переноса непотраченных средств Пушкинских карт в сёлах

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT поддержал идею сохранения непотраченных средств Пушкинских карт в сёлах, а также добавил, что подобную практику можно распространить на всех пользователей Пушкинских карт в целом.
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