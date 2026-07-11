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Баштад (ATP). Рублев и Дардери начнут со второго круга, Димитров сыграет против Сврчины

Опубликована сетка турнира ATP 250 в Баштаде, который пройдет c 13 по 19 июля. Андрей Рублев (1), действующий чемпион Лучано Дардери (2), Алехандро Табило (3) и Мариано Навоне (4) начнут со второго круга.

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