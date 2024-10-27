Трамп пообещал в случае победы не направлять военных США воевать за границу

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, снова выдвигающийся на пост главы Белого дома от республиканцев, заверил, что в случае победы на выборах не станет направлять американских военнослужащих принимать участие в конфликтах за рубежом.
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