Пилот погиб при крушении частного самолёта на Ставрополье

Частный самолёт Zlin 42 проводил тренировочный полёт.фото: wikipedia.org/Michał Derela--> Во время тренировочного полёта в Ставропольском крае разбился легкомоторный самолёт, пилот погиб, сообщает 18 августа пресс-служба краевого управления МЧС.
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