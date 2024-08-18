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  • Oleg Prauskov
    От этой гниды бандеровской даже органы ненужны!!!Информацию вынуть из этой мрази и к стенке!!!!Смерть бандерлогам!Поб...Похищавшего мирны...
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Пилот погиб при крушении частного самолёта на Ставрополье

Пилот погиб при крушении частного самолёта на Ставрополье

Частный самолёт Zlin 42 проводил тренировочный полёт.фото: wikipedia.org/Michał Derela--> Во время тренировочного полёта в Ставропольском крае разбился легкомоторный самолёт, пилот погиб, сообщает 18 августа пресс-служба краевого управления МЧС.

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