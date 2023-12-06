Швейцарский город Лугано принимает биткоин и Tether для оплаты муниципальных налогов

Город Лугано в Швейцарии продолжает расширять возможности использования биткоина на местном уровне предоставляя жителям и компаниям возможность оплачивать муниципальные услуги и налоги с помощью криптовалюты.
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