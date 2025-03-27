Spiegel: телефоны, пароли и личные данные команды Трампа утекли в Сеть

В США произошла масштабная утечка данных высокопоставленных членов команды президента Дональда Трампа, в свободном доступе оказалась информация о советнике по нацбезопасности Майке Уолтце, директоре Нацразведки США Тулси Габбард и главе Пентагона Пите Хегсете, пишет Der Spiegel со ссылкой на собственное расследование.