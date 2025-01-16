Британия начала интенсивные обсуждения размещения миротворцев на Украине

Bloomberg: Стармер и Зеленский могут обсудить размещение британских миротворцев Великобритания начала активно обсуждать размещение своих войск в качестве миротворцев на Украине после урегулирования конфликта, этот вопрос британский премьер-министр Кир Стармер может вскоре обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским.