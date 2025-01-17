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Бывшие адвокаты Навального получили до 5,5 года колонии по делу об эстремизме

Бывшие адвокаты Навального получили до 5,5 года колонии по делу об эстремизме

Во Владимирской области Петушинский районный суд приговорил бывших адвокатов Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера (все внесены Росфинмониторингом в перечень террористов) к срокам от 3,5 до 5,5 лет лишения свободы по делу об экстремизме.

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