Бывшие адвокаты Навального получили до 5,5 года колонии по делу об эстремизме

Во Владимирской области Петушинский районный суд приговорил бывших адвокатов Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера (все внесены Росфинмониторингом в перечень террористов) к срокам от 3,5 до 5,5 лет лишения свободы по делу об экстремизме.