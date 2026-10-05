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Лидия Плескачева: «Межсезонье тяжело прошло, потому что была травма. Два месяца лета я ничего не делала»

Российская фигуристка Лидия Плескачева рассказала о травме, которую она перенесла в межсезонье.  – Как у тебя прошло межсезонье? Легко ли давалась подготовка? – Очень тяжело прошло, потому что была травма.

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