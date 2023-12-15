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  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    А действительно, что за уЁба "пригласила" это вонючее чмо в Россию?Слепаков потребов...
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    ИУДА ...!!!Слепаков потребов...

Bloomberg: Россия может превентивно запретить поставки урана в США

Bloomberg: Россия может превентивно запретить поставки урана в США

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, компания «Техснабэкспорт» (входит в в госкорпорацию «Росатом») предупредила Вашингтон о возможном превентивном запрете властей РФ на экспорт урана в США, если Штаты введут эмбарго на его импорт с 2028 года.

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