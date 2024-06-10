Мурашко рассказал, как решается вопрос с нехваткой лекарств

В подобных ситуациях для препаратов делают ускоренный доступ на рынок Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) о том, как принимаются решения по ускоренному доступу на рынок препаратов, которые могут быть востребованы в России.