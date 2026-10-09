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Царьград

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«Трактор» вновь проиграл «Амуру» дома — 0:2, Дорожко сделал 33 сейва

«Трактор» вновь проиграл «Амуру» дома — 0:2, Дорожко сделал 33 сейва

Челябинский клуб повторно уступил хабаровчанам со счётом 0:2, а голкипер гостей Максим Дорожко снова оформил шатаут, отразив 33 броска.

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