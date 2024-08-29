Министерство ЖКХ определило нормы и нормативы расходов на жилищно-коммунальные услуги на 2025 год.

Постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства от 20 августа № 9 определены нормы и нормативы расходов на 2025 год для организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, за исключением организаций, входящих в систему Министерства энергетики, сообщает Национальный правовой интернет-по .