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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Легенда Арктики. Фотопрогулка по первому в мире атомному ледоколу

Легенда Арктики. Фотопрогулка по первому в мире атомному ледоколу

Ледокол "Ленин" уже 34 года является музеем и включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО Атомный ледокол "Ленин" / Фото: Екатерина Смолихина В сердце Заполярья, в суровом портовом городе Мурманске, покоится легенда – первый в мире атомный ледокол "Ленин".

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