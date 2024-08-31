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Царьград

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Народные приметы на 1 сентября 2024: что можно и нельзя делать в день Фёклы Свекольницы

Народные приметы на 1 сентября 2024: что можно и нельзя делать в день Фёклы Свекольницы

Православные верующие 1 сентября чтят Донскую икону Пресвятой Богородицы, а в народном календаре это день Андрея Тепляка или Фёклы Свекольницы.

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