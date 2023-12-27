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Европе так нужна российская сталь, что с неё сняли санкции

Европе так нужна российская сталь, что с неё сняли санкции

Российское лобби смогло одержать верх по вопросу исключения стальной промышленности из антироссийских санкций, сообщает Der Spiegel.

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Комментарии
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Елена Таюрская
из нашей  стали оружие будут делать против нас
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14 час.
Марина Трянина
во первых, это не российская сталь, а сталь частных лиц, которые заграбастали советские предприятия и теперь наживаются на их продукции, во вторых, нужно поднять цены и перестать демпенговать их, нужно заставить покупать нашу  продукцию по мировым ценам...в третьих, нужно выторговать для России снятие санкций на продукцию, которая нужна России
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14 час.
Елена Таюрская
у  частников нужно отнять в государство
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4 час.

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