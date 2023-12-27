Европе так нужна российская сталь, что с неё сняли санкции

Марина Трянина

во первых, это не российская сталь, а сталь частных лиц, которые заграбастали советские предприятия и теперь наживаются на их продукции, во вторых, нужно поднять цены и перестать демпенговать их, нужно заставить покупать нашу продукцию по мировым ценам...в третьих, нужно выторговать для России снятие санкций на продукцию, которая нужна России