Российское лобби смогло одержать верх по вопросу исключения стальной промышленности из антироссийских санкций, сообщает Der Spiegel.
Европе так нужна российская сталь, что с неё сняли санкции
Комментарии
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Елена Таюрская
из нашей стали оружие будут делать против нас
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14 час.
Марина Трянина
во первых, это не российская сталь, а сталь частных лиц, которые заграбастали советские предприятия и теперь наживаются на их продукции, во вторых, нужно поднять цены и перестать демпенговать их, нужно заставить покупать нашу продукцию по мировым ценам...в третьих, нужно выторговать для России снятие санкций на продукцию, которая нужна России
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14 час.
Елена Таюрская
у частников нужно отнять в государство
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4 час.
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