Полузащитник ЦСКА Энрике Кармо считает, что его товарищ по команде Матвей Кисляк смог бы забить гол в ворота «Барселоны» в Лиге Чемпионов, как это несколько дней назад сделал хавбек «Галатасарая» Алексей Батраков.