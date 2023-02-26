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В российском МИД назвали приоритетную тему саммита Россия-Африка

В российском МИД назвали приоритетную тему саммита Россия-Африка

Темы продовольственной и энергетической безопасности станет приоритетной на саммите Россия-Африка в июле 2023 года, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов 26 февраля ТАСС.

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