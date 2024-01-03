В ФШР отреагировали на отказ поляка пожать руку россиянину на чемпионате мира

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев прокомментировал отказ польского гроссмейстера Яна-Кшиштофа Дуды пожать руку россиянину Денису Хисматуллину на чемпионате мира по быстрым шахматам.
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