В Москве впервые пройдет форум социального предпринимательства «Больше, чем бизнес»

Запланировано множество деловых мероприятий В нем примут участие представители городских и федеральных ведомств, малого и среднего бизнеса, крупных компаний, институтов развития и некоммерческих организаций.
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