Врач предупредила о серьезных последствиях от переизбытка натрия

В теле здорового взрослого человека содержится около 100 г натрия. Этот элемент необходим для работы многих систем организма, но его избыток может привести к серьезным проблемам со здоровьем, предупредила в разговоре с «Известиями» эксперт лаборатории «Гемотест», врач Ольга Уланкина.