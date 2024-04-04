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ИЗВЕСТИЯ iz

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Врач предупредила о серьезных последствиях от переизбытка натрия

Врач предупредила о серьезных последствиях от переизбытка натрия

В теле здорового взрослого человека содержится около 100 г натрия. Этот элемент необходим для работы многих систем организма, но его избыток может привести к серьезным проблемам со здоровьем, предупредила в разговоре с «Известиями» эксперт лаборатории «Гемотест», врач Ольга Уланкина.

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