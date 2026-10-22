За январь—сентябрь 2025 года в экономику и социальную сферу Брестской области вложено 5,4 млрд рублей инвестиций в основной капитал, что на 2,3% больше, чем за тот же период годом ранее.
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