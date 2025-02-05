Полиция задержала отца 10-летнего ребенка на матче СКА – "Ак Барс" за кепку

Global Look Press / Maksim Konstantinov Сотрудники полиции задержали болельщика казанского "Ак Барса" Андрея Домарева прямо на трибуне во время гостевого поединка его любимой команды против СКА в Санкт-Петербурге.
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