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Рынок новостроек может упасть из-за экстремально высокой ставки ЦБ

Рынок новостроек может упасть из-за экстремально высокой ставки ЦБ

Причина в том, что выдача ипотечных кредитов, которая и так затормозилась, дополнительно просядет, потому что девелоперы и банки не смогут их субсидировать до приемлемого для потребителя уровня Рынок новостроек в России ждет серьезное падение после очередного повышения ключевой ставки.

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