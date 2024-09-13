Рынок новостроек может упасть из-за экстремально высокой ставки ЦБ

Причина в том, что выдача ипотечных кредитов, которая и так затормозилась, дополнительно просядет, потому что девелоперы и банки не смогут их субсидировать до приемлемого для потребителя уровня Рынок новостроек в России ждет серьезное падение после очередного повышения ключевой ставки.