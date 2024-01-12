Аварийное отключение света произошло в Свердловском округе Иркутска 12 января

12 января в 13:39 в Иркутске часть Свердловского округа осталась без света. Как сообщили в «Иркутской энергосбытовой компании», это коснулось части домов на улицах Академическая, Гончарова, Индустриальная, Калинина, Костычева, Левитана, Помяловского, Лобачевского и еще Радужного.