Принц Уильям в ужасе от того, как Меган Маркл относится к памяти покойной принцессы Дианы

Принц Уильям в ужасе от того, как Меган Маркл относится к памяти покойной принцессы ДианыПринцы уильям и гарри, кейт миддлтон с меган марклМеган Маркл снова дала повод для жесткой критики, причем недовольными остались даже некоторые ее поклонники.