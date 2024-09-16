Байден прокомментировал новое покушение на Трампа

Подозреваемый в совершении предполагаемой попытки покушения на экс-президента США, кандидата от республиканцев на пост главы Белого дома Дональда Трампа содержится под стражей, заявил действующий президент страны Джо Байден.
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