Отцу Серхио Переса стало плохо после аварии сына в Баку

Отцу Серхио Переса стало плохо после аварии сына в БакуGetty Images / Red Bull Content PoolОтец Серхио Переса попал в больницу после аварии сына на предпоследнем круге Гран При Азербайджана в прошлое воскресенье, сообщает мексиканская газета El Heraldo de Mexico.