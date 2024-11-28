Голос России. Академик Лихачев помог россиянам полюбить русскую культуру. Как он перевернул их сознание?

Древнерусская культура и средневековая литература, фундаментальные труды о Великом Новгороде и об Иване Грозном, охватившая несколько десятилетий работа по изучению и прославлению самых разных аспектов отечественной истории, искусства и быта — мало найдется ученых ХХ века, которые оказали бы на гуманитарное знание такое влияние, как академик Дмитрий Лихачев.