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Царьград

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Никита Михалков обвинил в обмане свердловского депутата, ушедшего на СВО

Никита Михалков обвинил в обмане свердловского депутата, ушедшего на СВО

По его мнению, Алексей Коробейников только выставляет фото в военной формеВ обмане обвинил депутата Законодательного Собрания Свердловской области Алексея Коробейникова режиссёр Никита Михалков.

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Комментарии
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Александр Ширай
У кого  то есть сомнения в том, что раз есть потребность, то и появилась услуга по присвоению статуса участника СВО? Это вполне может включать и платное сопровождение под охраной в определённые зоны боевых действий и т.п. а также некоторую финансовую поддержку закупок. Услуга должна начать пользоваться популярностью, поскольку способствует карьере. Это как вступить в КПСС))
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