Никита Михалков обвинил в обмане свердловского депутата, ушедшего на СВО

Александр Ширай

У кого то есть сомнения в том, что раз есть потребность, то и появилась услуга по присвоению статуса участника СВО? Это вполне может включать и платное сопровождение под охраной в определённые зоны боевых действий и т.п. а также некоторую финансовую поддержку закупок. Услуга должна начать пользоваться популярностью, поскольку способствует карьере. Это как вступить в КПСС))