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Царьград

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Филипп Киркоров переехал в США

Филипп Киркоров переехал в США

Артист решил переждать бурю вокруг своего имени за океаном.Оскандалившийся после появления на "голой" вечеринке" Анастасии Ивлеевой артист сперва долго извинялся, а затем обиженно заговорил о России словами Аллы Пугачевой.

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