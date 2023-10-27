Один человек погиб в лобовом ДТП с фурой на новосибирской трассе

55-летний водитель легкового автомобиля не имел прав. Он выехал на встречку и столкнулся с фурой. На автодороге К-19Р «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий» 26 октября 2023 года в районе 23 часов 20 минут произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб водитель легкового автомобиля.
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