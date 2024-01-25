Ивановцы почтили память жертв блокадного Ленинграда

Ивановцы почтили память жертв блокадного ЛенинградаВ пятницу 26 января в канун 80-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков на воинском захоронении в местечке Балино города Иванова прошли памятные мероприятия.
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