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Иваново

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Ивановцы почтили память жертв блокадного Ленинграда

Ивановцы почтили память жертв блокадного ЛенинградаВ пятницу 26 января в канун 80-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков на воинском захоронении в местечке Балино города Иванова прошли памятные мероприятия.

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