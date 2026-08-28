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В Пироговском Университете предупредили об опасности ботулизма в домашних консервах

В Пироговском Университете предупредили об опасности ботулизма в домашних консервах

Домашние консервы остаются одной из самых опасных причин пищевого ботулизма. Несмотря на то что сегодня существует множество рекомендаций по безопасному консервированию, случаи тяжелых отравлений продолжают регистрироваться ежегодно.

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