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Остатки спецназа сирийской правительственной армии пообещали новой «власти» партизанскую войну

Остатки спецназа сирийской правительственной армии пообещали новой «власти» партизанскую войну

Развал Сирии после свержения правительства Башара Асада стремительно набирает обороты. Централизованного управления боевики пока не способны организовать, по всей стране идут бои между различными группировками.

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