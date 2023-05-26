Что важно знать про ремонт кондиционера автомобиля?

Каждый кондиционер в машине периодически требует ремонта. Это связано с тем, что оборудование работает в условиях высоких температур, пыли, влажности и других внешних воздействий, что приводит к его износу и неисправностям.
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