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Регионы России

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Умер актёр Вологодского драмтеатра Андрей Светоноссов

Умер актёр Вологодского драмтеатра Андрей Светоноссов

Андрей Светоноссов посвятил сцене более 30 лет, работая в родном драмтеатре. За это время он запомнился зрителям яркими образами в самых различных постановках.

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